«الزراعة» توضح كيفية مقاومة دودة الحشد الخريفية

يأتي محصول الذرة، على رأس المحاصيل الأكثر تأثرا بدودة الحشد الخريفية التي بدأت تنتشر في عدد من المحافظات حيث تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل الذرة والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكرنب وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم والبطاطس.

ونستعرض في التقرير التالي، كيفية التعرف على دودة الحشد، وكيفية مقاومتها خلال الموسم الحالي للزراعة، وفقا لمعهد وقاية النبات التابع لمركز البحوث الزراعية:

- تستكمل الحشرة دورة حياتها خلال 30 يوما، وتصل أعداد البيض التي تضعها أنثى الفراشة، من 1500 إلى 2000 بيضة خلال فترة حياتها.

- يمكن للفراشة أن تطير 100 كم كل ليلة، وتختلف القدرة على الطيران في الفراشات حديثة الخروج عمر يوم.

- تزداد القدرة على الطيران بتقدم العمر حتى 5 أيام ثم تنخفض سرعة ومسافة الطيران بعد ذلك حتى عمر 10 أيام.

- دودة الحشد ليلية النشاط، لذا يمكن استخدام المصائد الضوئية للحصر، والتأكد من وجود الفراشات.

- كما يلزم البحث عن البيض واليرقات، بحسب كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية، الصادر عن لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزاعة.

متى يمكن التدخل لمكافحة دودة الحشد؟

- الحد الحرج للتدخل، وجود لطع البيض بنسبة 5%، أو تقدير مظهر الإصابة بنسبة 25% من عدد النباتات التي خضعت للفحص، وذلك في حال تحول الحشرة إلى آفة مستوطنة.

كيف يمكن مكافحة دودة الحشد الخريفية؟

هناك عدة اجراءات يمكن من خلالها مكافحة دودة الحشد وذلك بالزراعة المبكرة، و التحميل مع البقوليات حيث يساعد ذلك في الحد من الإصابة بمعدل 20 إلى 30%.

كما يمكن زراعة أصناف مبكرة النضج، وأستخدام مصايد نباتية، وزراعة أصناف نباتية مقاومة قادرة على تحمل الإصابة.

هل يمكن المكافحة الطبيعية لدودة الحشد الخريفية؟

يمكن مكافحة دودة الحشد بجمع اللطع واليرقات والنباتات المصابة باليد والتخلص منها، والحرث العميق لقتل العذارى، ووضع الرمل أو الرماد المخلوط ببدرة الشطة في قلوب الذرة.

كيف يمكن المكافحة الكيميائية لدودة الحشد؟

يمكن مكافحة دودة الحشد بالمبيدات عند وصول الإصابة إلى الحد الحرج للتدخل ويوجه المبيد إلى قلب النبات، كذلك المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة، ويكون الرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وإستخدام المبيدات مع ماء الري.

هل يمكن المكافحة الحيوية لـ دودة الحشد الجياشة

يمكن باستخدام الاعداء الطبيعيين مكافحة دودة الحشد بطفيليات بيض Trichogramma، وعن طريق عمليات الرصد والتقصي واستخدام المصايد الضوئية والفورمونية، مع تعلق المصايد الفورمونية على قمة المجموع الخضري.