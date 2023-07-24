«الزراعة»: مكافحة الآفات الزراعية خلال أيام الإجازات والأعياد

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، متابعة حالة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية، للاطمئنان عليها من وجود الآفات والتوجيه بالعلاجات خلال الفترة أيام الإجازات الماضية.

وأضاف «رزق»، في بيان لوزارة الزراعة، أنه تم متابعة فحص زراعات الذرة والمصائد والفحص الحقلي ضمن برنامج الإنذار المبكر لآفة دودة الحشد الخريفية إلكترونيا، عن طريق تطبيق «FAMEWS» الإلكتروني في محافظتي أسيوط والإسكندرية، كأحد الطرق الحديثة التي تتبناها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في رصد الآفات إلكترونيا واتخاذ القرارات بعمليات المكافحة.

إطلاق «المفترس الأكاروسي» للمكافحة الحيوية

وأشار إلى أنه تم أيضاً متابعة إطلاق المفترس الأكاروسي كأحد طرق المكافحة الحيوية التي تتوسع الإدارة في استخدامها خلال هذا العام لمكافحة آفات القطن باستخدام طفيل الترايكوجراما، حيث زادت المساحة المعاملة خلال العام بنسبة قدرها 20% عن العام الماضي.

وذكر، أن منطقة شمال الدلتا قامت بتجهيز وإعداد صوب للمفترس الأكاروسي لمكافحة الأكاروس الأحمر حيويا، تمهيداً لمعاملة الزراعات المصابة بالأكاروس الأحمر في الفترة المقبلة بمنطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وأكد أن منطقة شمال الدلتا شنت حملة على محلات المبيدات بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ضبطت خلالها بعض المبيدات غير المصرح باستخدامها والمغشوشة ومنتهية الصلاحية وأقراص حبة الغلة.

كما قامت منطقة شرق الدلتا بعمل جولة للمرور على زراعات الذرة والقطن بمركز صان الحجر بالشرقية، ومركزي المنزلة والمنصورة بالدقهلية.

مراجعة حالات الإصابة بسوسة النخيل وذباب الفاكهة

وتابع «رزق»، أن الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قامت بالمرور على زراعات النخيل والفاكهة، لمراجعة حالات الإصابة بسوسة النخيل وذباب الفاكهة بالإسماعيلية، كما تم تشكيل حملة من 5 لجان للمرور على زراعات القطن والذرة بمحافظة المنوفية، عُقد عقبها اجتماع مع مديري ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات المختلفة، للتوجيه بعلاج السلبيات والاستماع لآرائهم في مجال مكافحة الآفات الزراعية.