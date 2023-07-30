الرئيس الفلسطيني: يجب على دولتنا أن تظل موحدة بشعبها وأرضها وقيادتها

قال الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إنه يجب على فلسطين أن تظل واحدة وموحدة بشعبها وأرضها وقيادتها، متوجها بالشكر والتقدير للجميع الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا ومازالوا يبذلون كل جهد مستطاع من أجل رأب الصدع الفلسطيني.

وأضاف «عباس»، خلال كلمته بمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة: «لا ننسى جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي راعت واحتضنت اتفاق مكة عام 2007».