عضو «التحرير الفلسطينية» لـ«إكسترا نيوز»: اجتماع الفصائل فرصة للتوصل لبرنامج وطني

قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ استضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والخطيرة، التي تعكس أثارها على كل العالم، فرصة للقوى الفلسطينية للتوصل لبرنامج عمل وطني.

وأضاف «مجدلاني»، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك متغيرات عميقة في إسرائيل، فالحكومة اليمينية لأول مرة تشارك فيها أحزاب جديدة عنوانها وبرنامجها هو تصفية السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين المتفق عليه على أساس قرارات الشرعية الدولية».

الاجتماع فرصة للقوى السياسية الفلسطينية

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا الاجتماع فرصة للقوى السياسية الفلسطينية عليها اغتنامها من أجل التوصل إلى برنامج عمل وطني واستراتيجية عمل وطنية مشتركة؛ لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف تصفية الوجود والقضية الفلسطينية.

التوحد على برنامج عمل سياسي مشترك

وتابع: «بصرف النظر عن التباين السياسي، ولكن يمكننا دوما التوصل إلى قواسم سياسية مشتركة وطنية، وطبيعة المرحلة تتطلب منا التوحد على برنامج عمل سياسي مشترك أساسه منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي لحماية قضيتنا وشعبنا».