ماذا يحدث في إسرائيل؟.. دهس متظاهرين على خلفية إقرار قانون إصلاح القضاء

شهدت «إسرائيل» احتجاجات ومظاهرات على خلفية إقرار قانون الإصلاح القضائي، المثير للجدل، وأصيب عدد من المتظاهرين، إثر حادث دهس على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا، استهدف الاحتجاجات، فيما ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس.

شعارات مناهضة للحكومة

وردد المتظاهرون، شعارات مناهضة للحكومة، وأحرقوا القمامة ولوحوا بالأعلام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي «البرلمان»، على مشروع قانون تقليص «حجة المعقولية»، الذي يحد من قدرة المحكمة العليا على مراقبة قرارات السلطة التنفيذية، فيما سيحظر القانون على المحاكم، بما فيها المحكمة العليا، استخدام «حجة المعقولية»، فيما يتعلق بقرارات الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إن إقرار القانون خطوة «ديمقراطية» ضرورية، داعيا في تصريحات لوسائل الإعلام، الجيش إلى الابتعاد عن السياسة.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تفرق المتظاهرين بوحشية

وفي وقت سابق، فرقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حشد من المتظاهرين بوحشية من الطريق السريع المركزي في «تل أبيب»، باستخدام خراطيم المياه ذات الطلاء الأزرق.

وأغلق المتظاهرون، طريق «أيالون السريع» في «تل أبيب»، لعدة ساعات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان قانون تقليص «حجة المعقولية»، أقر بعد حصوله على 64 صوتاً مقابل لا شيء، إثر انسحاب المعارضة من جلسة التصويت، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

إصابة 10 من رجال الشرطة في مظاهرات «تل أبيب»

وفي وقت لاحق، أشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى انتهاء المظاهرات في «تل أبيب»، موضحة في بيان، أن 10 من رجال الشرطة، أصيبوا، واعتقلت السلطات 18 شخصًا، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

Judicial reform protests: A car drove through a crowd of protesters in central Israel, lightly injuring three people pic.twitter.com/TtD2zEC9CB — Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 24, 2023

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن جو بايدن، سيواصل الضغط من أجل التوصل إلى توافق عريض بين السياسيين الإسرائيليين حول خطة التعديلات القضائية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأدانت الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على القانون، محذرة من أنه قد يضر بالعلاقات مع اليهود الأمريكيين، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.