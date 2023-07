ماذا يحدث في إسرائيل؟.. دهس متظاهرين على خلفية إقرار قانون إصلاح القضاء

شهدت «إسرائيل» احتجاجات ومظاهرات على خلفية إقرار قانون الإصلاح القضائي، المثير للجدل، وأصيب عدد من المتظاهرين، إثر حادث دهس على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا، استهدف الاحتجاجات، فيما ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس.

وردد المتظاهرون، شعارات مناهضة للحكومة، وأحرقوا القمامة ولوحوا بالأعلام، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووافق الكنيست الإسرائيلي «البرلمان»، على مشروع قانون تقليص «حجة المعقولية»، الذي يحد من قدرة المحكمة العليا على مراقبة قرارات السلطة التنفيذية، فيما سيحظر القانون على المحاكم، بما فيها المحكمة العليا، استخدام «حجة المعقولية»، فيما يتعلق بقرارات الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إن إقرار القانون خطوة «ديمقراطية» ضرورية، داعيا في تصريحات لوسائل الإعلام، الجيش إلى الابتعاد عن السياسة.

وفي وقت سابق، فرقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حشد من المتظاهرين بوحشية من الطريق السريع المركزي في «تل أبيب»، باستخدام خراطيم المياه ذات الطلاء الأزرق.

وأغلق المتظاهرون، طريق «أيالون السريع» في «تل أبيب»، لعدة ساعات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان قانون تقليص «حجة المعقولية»، أقر بعد حصوله على 64 صوتاً مقابل لا شيء، إثر انسحاب المعارضة من جلسة التصويت، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي وقت لاحق، أشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى انتهاء المظاهرات في «تل أبيب»، موضحة في بيان، أن 10 من رجال الشرطة، أصيبوا، واعتقلت السلطات 18 شخصًا، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

Judicial reform protests: A car drove through a crowd of protesters in central Israel, lightly injuring three people pic.twitter.com/TtD2zEC9CB