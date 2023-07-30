رئيس جامعة القناة: نستثمر الإجازة الصيفية في دورات تدريبية للطلاب

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تستثمر الإجازة الصيفية في المشاركة بالأنشطة التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في معهد إعداد القادة.

برامج توعوية وتدريبية لطلاب الجامعة

وأضاف «مندور»، اليوم الأحد، خلال اجتماعه بقيادات جامعة قناة السويس، أن الأنشطة تتضمن دورات تدريبية وبرامج توعوية وتثقيفية لطلاب المجتمع الجامعي، من طلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأشار إلى أن طلاب جامعة قناة السويس يشاركون اليوم في فعاليات الملتقى الطلابي للقيادة الاجتماعية، والذي يعقد بمعهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

مندور: نؤهل الطلاب ليكونوا سفراء للعمل المجتمعي

وقال الدكتور ناصر مندور إن الجامعة تعمل على تأهيل وتدريب الطلاب ليكونوا سفراء للعمل المجتمعي والمشاركة في خدمة المجتمع بعد تلقي الدورات التدريبية المختلفة في مختلف المجالات.

وأشار إلى لن أن الملتقى يُقام تحت شعار «سفراء العمل الاجتماعي»، في الفترة من 30 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل، فيما حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على استقبال الطلاب قبل توجههم للمعهد، مُتمنيا لهم التوفيق والتمثيل المُشرف للجامعة.