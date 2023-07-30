«رياضة الإسكندرية»: تدريب الأطفال على الجمباز في مراكز الشباب

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قامت من خلال مركز شباب الحرمين التابع لفرع شباب المنتزه بتدريبات كرة القدم وتدريبات فريق الجمباز وتدريب إعداد بدني لفريق الكونغ فو ونشاط رواد لرياضة كرة الطائرة وتعليم الرسم لاكتشاف المواهب الفنية والإبداعية من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها.

تدريبات المعمورة

وأضافت الشريف أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تشهد العديد من التدريبات الرياضية المتنوعة وذلك بمراكز شباب الإسكندرية التي يتميز وجودها بالمناطق السكنية المأهولة بالسكان وتضمن منطقة المنتزه في مركز شباب المعمورة حيث أجريت تدريبات فريق الجمباز لعدد 50 من المستفيدين من الأطفال من أعضاء مركز شباب المعمورة لتجهيزهم للمشاركة في المسابقات والفعاليات التي تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تفعيل الأنشطة في مراكز الشباب

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن هذة التدريبات تأتي في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال التدريبات الرياضية المختلفة وتكثيف الأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب وذلك تماشياً مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .