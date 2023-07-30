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ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لأمن المنافذ

كتب:

محمد بركات
01:42 م | الأحد 30 يوليو 2023
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا في الهجرة غير الشرعية. 

1741 مخالفة مرورية متنوعة

وتمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة من ضبط 2 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط عدد 1741 مخالفة مرورية متنوعة. 

أما في مجال الأمن العام جرى ضبط 20 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 254 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجالي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات، وجرى ضبط 6 قضايا واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات