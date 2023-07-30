«الداخلية» تكشف تفاصيل إنهاء حياة مسجل خطر على يد زميله في السويس 

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بالعثور على جثة شخص مجهول بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن السويس، توصلت جهوده إلى أنّ المجني عليه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وأنّ وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وجرى استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنّه نظرا لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجني عليه بالضرب دون إصابات، فعقد العزم على التخلص منه بقتله، وأنّه استدرج للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وجرى بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.