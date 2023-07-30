«الداخلية»: القبض على المتهمين بقتل مزارع بطلقة في الرأس بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قفط بمديرية أمن قنا، بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فإنه تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (مزارع، متوفـى إثر إصابته بعيار ناري بالرأس، مقيم بدائرة المركز)، وطرف ثان: (شخصين – مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص) لخلافات مالية بينهم، أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الثاني عيار ناري من بندقية آلية تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

القبض على المتهمين

جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبط «الطرف الثاني» والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار.