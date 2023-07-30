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البورصة تحقق مكاسب سوقية بقيمة 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
01:37 م | الأحد 30 يوليو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها في منتصف التداولات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.38% إلى مستوى 17577.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.66% عند مستوى 3539.9 نقطة.

12 مليار جنيه مكاسب سوقية

وارتفعت المكاسب السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 12 مليار جنيه، بعد أن سجل رأس المال السوقي 1.191 تريليون جنيه في منتصف التعاملات. 

مؤشر «إيجي إكس 100» يرتفع 0.97%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.97%، في منتصف التداولات عند مستوى 5221.37 نقطة، وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.22% عند مستوى 3183.38 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية، نحو 350.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 182.4 مليون سهم عبر تنفيذ 14.112 ألف صفقة.

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بقلم وليد عبد السلام