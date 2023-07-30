إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمزلقان بدر خلف المركز الطبي العالمي بالشرقية أدى إلى إصابة 4 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الطب العالمي وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة.

إصابة 4 أشخاص في الشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من المركز الطبي العالمي باستقبال 4 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمزلقان بدر خلف المركز الطبي وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة واخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

وبالفحص والانتقال تبين إصابة كل من أسيل.ع ع 4 سنوات، يوسف م ع 5 سنوات، نانا م ع 12 سنة ونهر ب م 38 سنة مصابين بإصابات متنوعة وتم تحرر المحضر واسعافهم.

نقل المصابين للمركز الطبي العالمي

تم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي من خلال سيارات الاسعاف وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

تسيير حركة المرور

رفعت الجهات المعنية بمحافظة الشرقية آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة من الطريق.