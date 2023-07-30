«تجارية» بني سويف: دعم وتوفير الحبوب أبرز نتائج القمة الروسية الأفريقية

قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية ببني سويف، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الروسية الأفريقية التي عقدت مؤخرا، كانت بمثابة العلاج الشافي لآلام القارة السمراء، نتيجة للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا.

احتياج أبناء القارة الأفريقية لتأمين غذائهم

أوضح المهندس أحمد تيسير أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العالم، كان لها انعكاساتها على القارة السمراء، ولا بد من السعى الجاد لتأمين احتياجات أبناء القارة من الغذاء، وتوفير سبل التطور التكنولوجي في مسارات التنمية الاقتصادية، والتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي، لافتا إلى أن هذه الموضوعات مهمة لدعم نمو الاقتصاد الأفريقي خلال المرحلة المقبلة.

أهمية القمة الروسية الإفريقية

أكد «تيسير» أن القمة الروسية الأفريقية كان لها نتائج سوف تدفع مسار العلاقات الروسية الأفريقية خطوات أبعد للأمام، من خلال عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القادة الأفارقة استعداد روسيا لتقديم أقصى ما يمكنها من دعم لدول القارة، بدءا من شطب عشرين مليار دولار من الديون المستحقة على دول القارة لروسيا، ووصولا إلى تعويض الدول المتضررة من توقف وارداتهم من الحبوب الأوكرانية، وامدادهم بالحبوب الروسية على سبيل التعويض.

وأضاف أن هناك ميزة أخرى لدول القارة الأفريقية من القمة الروسية الأفريقية والمتمثلة في تقديم الدب الروسي مساعدات تكنولوجية، مؤكدا أن ما تحتاجه أفريقيا هو التكنولوجيا المتقدمة، وكل هذا يهدف لتأسيس شراكة استراتيجية روسية أفريقية بزخم كبير لم تشهده هذه العلاقات بين الطرفين من قبل.