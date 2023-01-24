عضو اللجنة الاقتصادية لقناة مي سات القبطية: العالم يعاني من الركود والتضخم

قال الدكتور أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن هناك العديد من الدول المتقدمة تعاني من أزمات اقتصادية بداية من الصين، وزيادة حجم التضخم وعدم القدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن 50% من أوروبا معرض للركود وأن المواطنين في الدول الأوروبية يعانون من ارتفاع الأسعار في أوروبا.

وجاء ذلك خلال حلقة اليوم من برنامج مساء الخير من تقديم الإعلامي إيهاب صبحي والمذاع عبر الفضائية القبطية قناة مي سات.

وعن اعتماد روسيا للجنيه المصري ضمن العملات الرئيسية، وتقييد التعامل بين البلدين بالروبل والجنيه، قال أن تلك الخطوة لتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي الدولاري في مصر، وفي نفس الوقت تستفيد روسيا من زيادة قيمة عملتها وتجنب روسيا للمدفوعات الدولارية.

وأضاف أنّ الخطوات التي اتخذتها مصر في 2016 هي السبب في تجنب مصر للأزمات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، مضيفًا أن مشاريع البنية التحتيه ومشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة ارتفعت تكلفتها 4 أضعاف حاليًا، مؤكدًا أنّ ما انجزته مصر عفي مصر من اتخاذها اليوم.