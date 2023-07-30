محلة دياي يفوز على منية جناج بثلاثية في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت أولى مباريات الأسبوع الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بين فريقي محلة دياي ومنية جناج في العاشرة صباحا ضمن مباريات المجموعة الأولى بالدوري في نسخته العاشرة، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستكمل مباريات المجموعة اليوم في تمام الساعة الخامسة عصرا، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محلة دياي يفوز بثلاثة أهداف على منية جناج

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاء فريقي محلة دياي ومنية جناج أسفر عن فوز الفريق الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مشيراً إلى انطلاق المباراة في العاشرة صباحا نظراً لإقامة مباراة فريقي كفر مجر ومنية المرشد على نفس الملعب اليوم بسنهور المدينة في تمام الخامسة عصرا، ضمن لقاءات المجموعة الأولى، كما يلتقي فريقا أبو زيادة وسنهور على ملعب أبو زيادة في الخامسة عصرا.

منافسات دوري مراكز الشباب

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب ومباريات الأسبوع الثاني من عُمر دوري مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية ومراقب المباراة.