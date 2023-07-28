شباب كفر الشيخ يتسابقون للتبرع بالدم ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»

شهدت قرية البياض التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً شبابياً كبيراً على التبرع بالدم لصالح بنك دم دسوق، ضمن مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

إقبال على التبرع بالدم بقرية البياض

وأشرف على الحملة الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، والدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بالمشاركة الفعالة من أبناء قرية البياض التابعة لمركز دسوق، في فعاليات مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»، التي تُساهم في توفير كميات من الدم لبنوك الدم، مقدمةً الشكر للمتبرعين المشاركين بحملة التبرع وكذلك أهالي القرية على استجابتهم للمبادرة، وكذلك العاملين المشاركين في حملة التبرع ببنك دم دسوق.

مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة»

وتهدف مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة» إلى تفعيل ثقافة التبرع بالدم التي تُساهم في تحسين تدفق الدم، ويساعد على تنقية الدهون الثلاثية، ويقلل من مخاطر النوبات القلبية، وحوادث القلب والأوعية الدموية، ويحفز إنتاج خلايا دم جديدة في الجسم، ويوازن مستويات الحديد في الدم.