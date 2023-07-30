الفصائل الفلسطينية تؤكد دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية

أكدت الفصائل الفلسطينية، دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وتستضيف مدينة العلمين، اليوم، مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة فى المشهد الفلسطيني.

وتبحث الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها، اليوم، سبل إنهاء الانقسام، بحث التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، الاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة فى مواجهة الاحتلال.