تحويل مبنى «تعليم بني سويف» للعمل باستخدام الطاقة الشمسية

أعلن محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي تم تركيبها أعلى مبنى ديوان المديرية، ليتم تحويل جميع الأجهزة والأدوات والإضاءة بمبنى ديوان المديرية لتدار بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء، لتكون من أول المديريات التي تستخدم تلك النوعية من المحطات.

ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة بترشيد الاستهلاك، وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وضمن خطة المحافظة لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية و المصالح الحكومية من الطاقة الشمسية والتي تتميز بسهولة أعمال صيانتها وربطها على الشبكة العمومية وتوافر مصدر دائم ومتجدد للطاقة من الشمس.

الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك

ووجه وكيل تعليم بني سويف خلال تفقده لمحطة توليد الكهرباء، تكليفاته لمديري الإدارات وقيادات المديرية، بضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك، من خلال التأكد من فصل التيار الكهربائي في الأماكن الخالية، وعند مغادرة المكان وبعد انتهاء مواعيد العمل، وحظر استخدام غلايات المياه بالمكاتب والمنشآت التعليمية والاعتدال في استخدام أجهزة التكييف، وعدم ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء، بجانب ضبط إعدادات أجهزة الحاسب على أنظمة توفير الطاقة وإطفاء المصابيح وقت الذروة والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

يشار إلى أن عدد من الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، دشنت محطات لتوليد الكهرباء من الشمس للاعتماد عليها.