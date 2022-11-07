استغرق تشييدها 4 أشهر.. تعرف على أكبر محطة طاقة شمسية في شرم الشيخ

على مساحة 250 ألف متر، وبقدرة إنتاجية 20 ميجا وات، بدأت مدينة شرم الشيخ في تشغيل أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بمحافظة جنوب سيناء، وهي محطة نبق، حتى تكون خطوة نحو تحولها إلى مدينة خضراء ذكية تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

محطة نبق للطاقة الشمسية

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه جومانا ماهر وهبة حسين، تقريرًا تلفزيونيًا، حول استمرار خطط التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومنها محطة نبق التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية لأكثر من 42 جيجا وات، وهو مشروع تعمل الحكومة من خلاله على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

مدير المحطة: استغرق إنشائها 4 شهور

من جانبه قال المهندس مصطفى صالح مدير محطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، إنّ المشروع حصل على مساحة أرض كبيرة، حيث ضخت الشركة استثمارات ووفرت المحطة بقدرة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 42 جيجا وات في المرحلة الأولى.

وأضاف أن المشروع بدأ في شهر يونيو الماضي، واستغرق 4 شهور، إذ جرى تنفيذه لأول مرة بالكامل خلال هذه الفترة، بدعم من الحكومة والمحافظة تحت توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي ذلّل كل العقبات من أجل نجاح هذا المشروع، وبالفعل استطعنا خلال مدة الـ4 شهور، إنتاج وتصدير كهرباء على شبكة الشركة.