إنقاذ طفلة بعد ابتلاعها إبرة استقرت في القولون بالقليوبية

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، من استخراج «إبرة» ابتلعتها طفلة مما تسبب بألم مزمن لها، حيث أجريت الجراحة بواسطة المنظار الجراحي وجهاز c Arm، بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة من خلال فريق طبي ضم الدكتور محمد متولي والدكتور عماد الدغيدي والدكتور أحمد علي.

تفاصيل جراحة إنقاذ طفلة ببنها التخصصي للأطفال

وأوضح بيان المستشفي أن الجراحة أجريت تحت رعاية الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى وتحت قيادة الدكتور محمد محمد متولي نائب مدير المستشفى.

أضاف البيان أن المستشفى استقبلت طفلة ابتلعت إبرة مما تسبب في مشاكل صحية وآلام مزمنة، حيث جرى عرض الحالة على المختصين، وإجراء الأشعة المقطعية التي حددت مكان الإبرة وجرى خضوها لجراحة لانتشال الإبرة من خلال المنظار الجراحي وتحسنت الحالة وتتماثل للشفاء.

طفلة تبتلع إبرة ببنها

أشار البيان أن الفحوصات أظهرت ابتلاع الطفلة الإبرة حيث اخترقت القولون، واستقرت بمنديل البطن وجرى استخراجها من خلال الفريق الجراحي وحجز الحالة للعلاج حيث تحسنت الحالة واستقرت.

وناشد المستشفى الأمهات والآباء ضرورة الحذر والتوعية من خطورة تعامل الأطفال في المرحلة من يوم حتى 6 سنوات مع الأجسام الغريبة، ما قد يعرضهم لابتلاع أجزاء منها تستقر في القصبة الهوائية والتجويف الصدري أو في الجهاز الهضمي ما يعرض الأطفال لتوقف التنفس وأضرار في البطن والقولون وخطورة على الحياة في هذه السن