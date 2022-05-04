«ملاهي الغلابة» بـ3 جنيهات للعبة.. «عم مسعد» بيفرح أطفال بنها

شهدت منطقة الملاهي الشعبية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية إقبالاً كبيراً من الأهالي في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء، حيث توافد غالبية الأهالي بصحبة أطفالهم على المنطقة الترفيهية، التي تُعد أرخص مجمع للملاهي والمراجيح في بنها، حيث يبدأ سعر التذكرة للعبة الواحدة من 3 جنيهات.

قدمت «الوطن» بثاً مباشراً مع أقدم عامل في الملاهي، المعروف باسم «عم مسعد»، ابن مدينة بنها، الذي يدير الملاهي الشعبية منذ 65 عاماً، حيث أكد أن «العيد هو الموسم الرئيسي لملاهي الغلابة» من أبناء مدينة بنها والقرى المجاورة، إلا أنه لفت إلى أن الإقبال على الألعاب كان متوسطاً هذا العام، بسبب استعدادات غالبية الطلاب لموسم الامتحانات بعد إجازة العيد مباشرة.

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«ملاهي الغلابة» في متناول الجميع

واعتبر «عم مسعد» أن «أسعار ملاهي الغلابة في متناول الجميع»، مشيراً إلى أن الإقبال عليها قد تأثر هذا العيد بسبب أن امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعد الإجازة مباشرةً، مشيراً إلى أنه سيتم مد العمل في الملاهي بعد العيد، خلال يومي الإجازة الخميس والجمعة، نظراً لأنهما إجازة رسمية.

«عم مسعد»: نرسم البهجة على وجوه الاطفال

وأضاف «عم مسعد» أنه يعمل في تلك المهنة منذ 65 عاماً، يتنقل خلالها من منطقة إلى أخرى، خاصةً في مواسم الأعياد والموالد، مشيراً إلى أن مهنته تعتمد على رسم البسمة على وجوه الأطفال لإسعادهم.

في سياق آخر، استمر توافد المواطنيين على حدائق القناطر الخيرية للاستمتاع بثالث أيام عيد الفطر المبارك، فيما تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، توافد المواطنين في حدائق القناطر الخيرية، وجرى التأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين، لاستقبالهم خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.