عاجل.. عرض جثمان نجل الفنان حسن يوسف على الطب الشرعي

تجري جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف، وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بعرض جثمان نجل الفنان حسن يوسف على الطب الشرعي، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

أفراد الأمن بالقرية يكتشفون الواقعة

وتوصلت تحريات رجال الشرطة في واقعة غرق نجل الفنان حسن يوسف، إلى أنّه أخبر أسرته بأنّه متّجه إلى الشاطئ للاستحمام، وبعدها اكتشف أفراد الأمن داخل القرية الواقعة حينما عثروا على جثمانه غريقًا بجوار الشاطئ، وأبلغوا رجال الشرطة بالواقعة، وسرعان ما كان رجال الشرطة متواجدين في المكان.

وتبين من خلال مناظرة جثمان نجل الفنان حسن يوسف، والذي توفي فجر اليوم غرقًا بإحد شواطئ الساحل الشمالي، وتبين أنه كان يرتدي كامل ملابسه ولا توجد أي إصابات ظاهرية بالجسد، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما تم استدعاء شقيق الشاب المتوفى للاستماع إلى أقواله.

إعلان خبر وفاة عبدالله حسن يوسف

يذكر أن محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف كان قد كتب منشورًا على صفحته عقب الواقعة وكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي عبدالله حسن يوسف، أصغر أبناء شقيقي الأكبر، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».