إيقاف أعمال حفر دون تصريح وغلق محال مخالفة في حملات بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي يواصل متابعة تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة لها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والتحرك الفوري فور ورود أو رصد أي أعمال مخالفة، وقامت إدارة إشغال الطريق فور ورود بلاغ من إدارة المتابعة الميدانية بوجود أعمال حفر مخالفة على الرصيف بشارع مصطفى كامل أمام المدينة الفرنسية، وبالمعاينة تبين وجود تكسير في الرصيف وتغيير ماسورة صرف صحي، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على بطاقة الرقم القومي للقائم بالأعمال وأدوات الحفر.

غلق 5 محلات خالفت مواعيد العمل

وأكد رئيس «المنتزه أول»، أنه تم غلق 5 محال مخالفة لم تلتزق بمواعيد الغلق، في شوارع خالد بن الوليد وإسكندر إبراهيم مع شارع البكباشي العيسوي، موضحا أنه لا تهاون مع أي مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

صيانة وإضاءة أعمدة الإنارة

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، أنه استمرارا لأعمال الصيانة اللازمة لرفع كفاءة الإنارة العامة بنطاق الحي وتكثيف أعمال الصيانة وتأمين أعمدة الإنارة، تم ما يلي:

ـ العمل أسفل نفق محمد نجيب، وإصلاح عطل بكابل محترق وصيانة وإنارة الكشافات.

ـ تركيب غرف تفتيش كهرباء ودفن كابل كهرباء طبق المواصفات الفنية بشارعي أديب معقد وأمين حسونة.

ـ إزالة أسلاك وفصل التيار الكهربائي بوصلات غير شرعية على طريق الكورنيش أمام عقار رقم 507.