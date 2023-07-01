إزالة 6 حالات تعد ورفع الإشغالات في حي فيصل بالسويس

شهدت محافظة السويس، تنفيذ إزالات فورية لحالات التعدي والبناء المخالف خلال عيد الأضحى المبارك، من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين خلال العطلات، وإعمال القانون والنظام لتظهر السويس بمظهرها الحضاري المعتاد في مثل هذه المناسبات.

إزالة فورية لـ6 حالات بناء مخالف في حي فيصل

وجرى تنفيذ 6 حالات إزالة فورية بنطاق حي فيصل، إذ رصدت وحدة المتغيرات المكانية، 6 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمنطقة قرى يوسف السباعي ومحمد كريم والرائد ومحمد عبده، دون الحصول على ترخيص أو تصريح قانوني بذلك، وعلى الفور، جرى إزالة الحالات التي رُصدت تحت الإشراف المباشر للواء عمرو البغدادي رئيس الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا لإعلان رئاسة الحي.

فيما قاد اللواء عارف البر كاوي، رئيس حي عتاقة في محافظة السويس، حملة على التعديات التي كشفت وجود صبة خرسانية مخالفة بمنطقة عرب المعمل، وجرى تنفيذ إزالة فورية للأعمال المخالفة في المهد، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

رفع الإشغالات بحي السويس

ونفذ حي السويس، حملة لعودة الانضباط للشوارع والميادين وتنفيذ القانون ورفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بكورنيش السويس القديم، وشارع البحرية بمنطقة الملاحة القديمة، وكورنيش السويس الجديد، وأماكن مختلفة بنطاق الحي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين.