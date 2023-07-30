الأوبرا تنظم معرض «فنون المها» التشكيلي الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية معرضا تشكيليا بعنوان «فنون المها» للفنانة مها أحمد الجندي، في السادسة مساء الثلاثاء، الأول من أغسطس بقاعة صلاح طاهر، ويستمر حتى الاثنين 7 أغسطس.

يضم المعرض المقام فى دار الأوبرا المصرية نحو 60 لوحة منها صور فوتوغرافية عن محافظة البحيرة ومعالمها التاريخية وتروي تاريخ المقاومة ضد الحملة الفرنسية إضافة إلى أعمال منفذة بخامات مختلفة منها الألوان الزيتية، الأكريلك وغيرها تعبر عن الحالة الوجدانية للفنانة.

الجدير بالذكر أن مها أحمد الجندي من مواليد البحيرة، حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية قسم فنون جامعة الإسكندرية، شاركت في العديد من المعارض المحلية والدولية منها ميونخ مصر بالهرم، ليالي الفن بالأوبرا ورؤى عربية للفنون التشكيلية ببرج القاهرة.