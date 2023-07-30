المنشآت السياحية: إقامة مهرجان العلمين سنويا سيزيد من أعداد السياح العرب

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إقامة مهرجان العلمين والحفلات الفنية والترفيهية بالساحل الشمالي ساهم بشكل كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولا سيما القادمة من الدول العربية خلال فصل الصيف الحالي، مشيراً إلى أن استمرار هذا المهرجان خلال السنوات المقبلة سيسهم في ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى المقصد السياحي المصري.

أهمية السياحة الترفيهية

وأضاف لـ«الوطن» أن إقامة الفاعليات والاحتفالات كمهرجان العلمين وتثبيت موعد سنوي لها لا يتغير يسهم بشكل كبير في ارتفاع الحركة السياحية الوافدة مثلما كان في تسعينات العام الماضي وقت أن كان يقام آنذاك مهرجان السياحة والتسوق، موضحا أن الفقرات الترفيهية هي واحدة من أهم أدوات جذب السائح.

نسب إشغال فنادق العلمين والساحل الشمالي

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن نسب إشغال فنادق العلمين والساحل الشمالي حاليا يقترب من الـ 100%، وهي ذات النسب بالمطاعم السياحية الموجودة بتلك المنطقة، لافتا إلى أن غالبية السياح المتواجدين بمنطقة الساحل الشمالي حاليا هم من السياح العرب.