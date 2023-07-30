أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. عروض فنية وترفيهية وثقافية

قال باسم أبو العينين مراسل القناة الأولى، إنَّ مهرجان العلمين يشهد عروض فنية وترفيهية وفعاليات ثقافية وإقبال متزايد من الجماهير الذين لا يكلوا أو يملوا عن متابعة فعاليات وعروض المهرجان.

وأضاف «أبو العينين»، في رسالة على الهواء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، أن بطولة البادل بدأت يوم الخميس وانتهت أمس السبت، وهي تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبالتالي، فإنها لم تكن مجرد مباراة ودية أو فعالية على هامش المهرجان.

وتابع أنَّ البطولة شهدت مشاركة ما يزيد على 100 لاعب من ممارسي اللعبة المصريين والعرب والأجانب، وفاز بالبطولة فريق مكون من بنتين أوروبيتين، إحداهما بريطانيا، حيث أعربتا عن سعادتهما بزيارة العلمين الجديدة، في زيارتهما الأولى لمصر وأشادتا بفخامة المدينة ووصفتا البحر بأنه أجمل مما هو موجود في أوروبا.

وأشار إلى تنظيم 3 عروض فنية مختلفة، وكان يوم أمس بنكهة شعبية وتراثية، إذ جابت 3 فرق الممشى السياحي في لفتة لطيفة لتقديم فنها لكل المتواجدين لتوفير عناء الذهاب إليهم على الجمهور.