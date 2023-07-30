موفدة «إكسترا نيوز»: محمد منير يحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين

قالت سارة سراج، موفدة «إكسترا نيوز»، إنّ الممشى السياحي ومنطقة North Square بمدينة العلمين الجديدة، شهدا العديد من الفعاليات المختلفة أمس، فعلى سبيل المثال نهائي بطولة البادل التي انطلقت الخميس الماضي، فضلا عن مسرح الشارع وغيرها من الفعاليات، متابعة أنّ المدينة تشهد حفلات متنوعة في عطلة نهاية الأسبوع.

حفل الفنان محمد منير

وأضاف «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الفنانين محمد منير وحميد الشاعري سيتواجدان في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل، لإحياء حفل فني في العلمين، موضحة أنّه يجري حجز تذاكر الحفل من خلال شركة «تذكرتي».

حفلات فنية بمهرجان العلمين الجديدة

وتابعت: «هناك الكثير من الحفلات خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة لكبار الفنانين، فعلى سبيل المثال يحيي مدحت صالح وريهام عبدالحكيم حفلا الخميس المقبل»، موضحة أنّه من المقرر إحياء كثير من الفنانين حفلات فنية بمدينة العلمين مثل إليسا وتامر عاشور، فضلا عن الموسيقار عمر خيرت وفرقة كايروكي، إلى جانب الرابر العالمي روس.