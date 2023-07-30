برنامج حفلات مهرجان العلمين الأضخم في الشرق الأوسط حتى نهاية أغسطس

إقبال كبير على حفلات مهرجان العلمين الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، من حيث العروض وحفلات الغناء، وتحديدا بعد نجاح حفل الفنانين تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وأحمد سعد.

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أبرز حفلات مهرجان العلمين حتى نهاية المهرجان، على النحو الآتي:

وفق إدارة مهرجان العلمين والشركة المنظمة فإنّ الشهر المقبل يشهد حفلات غنائية ضخمة أبرزها كما يلي.

- حفل غنائي ضخم للنجم مدحت صالح الخميس المقبل 3 أغسطس وتشاركه في الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم.

- إقامة حفل النجم محمد منير والفنان حميد الشاعري يوم الجمعة المقبل 4 أغسطس.

- إقامة حفل النجمة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور يوم السبت 5 أغسطس.

- إقامة حفل االموسيقار عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة يوم الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل.

- إقامة حفل الفنانة أنغام يوم 18 أغسطس المقبل في أول ظهور فني بمدينة العلمين الجديدة.

مهرجان العلمين

وتستمر حفلات مهرجان العلمين في تقديم العروض التي يعلن عنها تباعا حتى نهاية أغسطس المقبل، إذ يستضيف المهرجان نحو مليون زائر من مصر والوطن العربي، لمشاهدة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث المهرجان الرياضي، فضلا عن أنهى يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، بالإضافة إلى معارض بالإضافة للعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي والعالمي.