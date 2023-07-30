تعرف على موعد معادلة كلية تجارة 2023 لنظام دبلوم المدارس الفنية 3 و5 سنوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن مواعيد التقدم عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات لـمعادلة كلية تجارة 2023 والهندسة والحقوق، لنظام دبلوم المدارس الفنية الـ3 سنوات والـ5 سنوات، موضحة أنه جرى فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات للقبول، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء الموافق 1/8/2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

معادلة كلية تجارة 2023 -2024

أوضحت وزارة التعليم العالي وفقاً لتقرير صادر عنها أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية التجارية الدخول عبر رابط كيفية إجراء معادلة كلية تجارة 2023، والإطلاع على الخطوات وكيفية إجراء الامتحانات ومواعيدها وأماكنها، والإشتراطات الواجب توافرها في الطالب المتقدم، ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، وكذلك المواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وكذلك تحميل المادة العلمية.

معادلة كليات التجارة 2023

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بالنسبة للطلاب حملة شهادة الدبلومات الفنية التجارية نظام الـ3 سنوات، يجب على المتقدم من الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الـ3 سنوات أن يكون حاصلاً على مجموع 70% فأكثر للتقدم للاختبار، ويتم عقد الاختبارات بكليات التجارة بجامعات «القاهرة - الإسكندرية -طنطا - الزقازيق اسيوط» لخريجي أعوام 2021-2022-2023 ويتم الاختبار في مواد الرياضة و اللغة الأولى طبقا لطبيعة دراسة الطالب، والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي أن امتحانات معادلة كلية التجارة تبدأ يوم 10 سبتمبر المقبل وتنتهي يوم 13 من ذات الشهر بجامعات «القاهرة - الإسكندرية- طنطا- الزقازيق- أسيوط».