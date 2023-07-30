وزير التعليم العالي يفتتح منظومة كبسولات الجراحة الموحدة ببنها الجامعي

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى الجامعي بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وحضور عدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

منظومة العمليات الموحدة الجديدة ببنها الجامعي

وبدأت الجولة بتفقد منظومة العمليات الموحدة الجديدة بأسلوب الكبسولات الجراحية بعدما تم الانتهاء من أعمال التطوير بها بالكامل، بإجمالي 17 غرفة عمليات موحدة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا وأدوات الأمان الطبي تبعها تفقد أعمال التطوير بالقسم الاقتصادي بالمستشفي، الذي يضم 44 غرفة اقتصادي منها غرف كبيرة الحجم وأخرى صغيرة.

مبنى مستشفى الرمد

وتفقد وزير التعليم العالي والوفد المرافق له مبني مستشفي الرمد بالمستشفيات الجامعية، حيث تابع أعمال التطوير التي تمت بأقسام المستشفي وتزويدها باحدث النظم والأجهزة بجراحة الرمد والعمليات، وكبسولات العمليات حيث شهدت المستشفى أعمال تطوير وتجديدات

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان له علي هامش الزيارة أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية

بنها الجامعي قاطرة الخدمة الطبية

وأوضح رئيس جامعة بنها أن خطة الجامعة تسعى إلى تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية

أشار الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي أن التطوير والتحديث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية