«التعليم العالي»: 125 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق 2023

أكّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023- 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023: الخميس المقبل اخر موعد لاختبارات القدرات

وأشار «عاشور» إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

تنسيق الجامعات 2023

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إنَّ عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأحد بلغ حتى الآن 125 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.

يُشار إلى أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أمس، أكّد في اجتماعه بحضور رؤساء الجامعات أنَّ موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 سيكون يوم 30 سبتمبر المقبل.