«التعليم العالي»: لم نحدد موعد تنسيق المرحلة الأولى 2023 حتى الآن

أنهت الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، استعداداتها لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب، وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من خلال تجهيز الكليات ومعامل الحاسب الآلي لأعمال التنسيق وتسجيل الرغبات.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ المجلس شدد خلال اجتماعه أمس في رحاب جامعة مطروح، على تذليل العقبات في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيكون خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، لافتة إلى أنّ هناك تشديدات بتذليل العقبات تجاه الطلاب خلال فترة أعمال التنسيق.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكدت المصادر، أنّ الخميس آخر موعد امتحانات القدرات 2023، ولن يتم مد موعدها عن الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرة إلى أنّ عدد الطلاب الذين سجلوا لامتحانات القدرات تخطى 120 ألف طالب وطالبة حتى الآن.