فوز منطقة الدقهلية الأزهرية بالمركز السادس في تحدي القراءة العربي

أعلنت الإدارة المركزية الأزهرية بالدقهلية، فوز منطقة الدقهلية بالمركز السادس في مشروع تحدى القراءة العربي في المرحلة النهائية للموسم السابع بعد منافسة أكثر من مليوني طالب.

فوز منطقة الدقهلية الأزهرية بالمركز السادس

وقدم الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالدقهلية التهنئة للطلاب العشر المشاركين فى المرحلة النهائية، والتهنئة الخاصة للطالبة الحاصلة على المركز السادس على الأزهر، الطالبة روضة الإمام توفيق بالصف الثالث الثانوي من معهد أبو دشيشة ع/ث.

فعاليات احتفالية الأزهر بمشروع تحدي القراءة العربي

وكانت فعاليات احتفالية الأزهر أقيمت اليوم لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية».

وشارك في المسابقة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة 2068650 و5100 طالب وطالبة من ذوي الهمم، وأشرف عليهم 7900 معلم ومعلمة، وهذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتمكن طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكز متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بالإمارات العربية.