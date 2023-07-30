مقرر «المحليات» بالحوار الوطني: مراعاة التوازن السياسي مهم في انتخابات المحليات

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إنّ جلسات اليوم ناقشت أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان، ضمن العديد من الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسة الحوار الوطني الخاصة بالمحلياتن موضحا أنّ الجلسة كانت ثرية جدا، وشهدت مناقشة العديد من الأمور المهمة فيما يخص المجالس الشعبية.

الحوار الوطني

وأوضح عصام لـ«الوطن» أنّه فيما يخص أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان، فإنّ المشاكل القائمة متعلقة بنسبة التمثيل، لأنها تأخذ بنسبة 25% وبناء على ذلك فلا يوجد تعارض بين عدد السكان ونسبتهم في المحليات وبين النسب التي حددها الدستور، ولن يفرق أن تختلف النسب من محافظة إلى أخرى مثلا، فالمهم في النهاية هو تحقيق نسبة الـ25% التي نص عليها الدستور.

التوازن السياسي

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات، أنّه فيما يخص أعداد أعضاء المجالس المحلية وكيفية ربطها بأعداد السكان، يجب الإشارة إلى أنّه لتحقيق التوازن في هذه المسألة، فيجب أن يكون هناك توازن بين عدد المرشحين في القرى والمحافظات والمراكز، بل يجب الانتباه إلى النسبة والتناسب بين عدد المرشحين وعدد المواطنين في كل محافظة، فالتوازن السياسي له أهمية كبيرة.