حوادث اليوم: سقوط لص المنازل في حلوان.. وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية فى محافظات الجمهورية، بالإضافة الى ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترصد «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز الوقائع التي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية في مختلف محافظات الجمهورية.

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي

وشنت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة في مختلف محافظات الجمهورية لتتمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ 83 ألف حكم قضائي بالإضافة إلى ضبط 112 قطعة سلاح ناري بحوزة 90 متهما وضبط 297 قضية مخدرات.

ضبط لص المنازل بحلوان

وفي محافظة القاهرة، تمكن رجال الشرطة من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة 3 منازل في منطقة حلوان جنوب القاهرة، بعد أن تم تحديد مكان تواجده، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما اعترف بسرقة المنازل بأسلوب التسلق وتم ضبط المسروقات.

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

ولم تتوقف حملات أجهزة وزارة الداخلية، إذ تمكن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.