«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل مسجل خطر على يد زميله في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثة شخص مجهول بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.

=وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم).

القبض على المتهم

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه نظرًا لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه لخلافات مالية بينهما، تعدى خلالها المجني عليه بالضرب دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله وأنه قام باستدراجه للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابته التي أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.