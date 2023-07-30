لطلاب الثانوية.. كيف تنشئ بريدا إلكترونيا للتقديم لكلية الشرطة؟

نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها بمحرك البحث «جوجل» خطوات التسجيل الإلكتروني والتقديم لكلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة، وذلك بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة، حيث يتوجه عدد كبير من الطلاب إلى التقديم في كلية الشرطة لتحقيق حلم الالتحاق بالشرطة، وبعد التسجيل تصل رسالة إلكترونية ونصية على الهاتف المحمول للطلاب لتعريفهم بموعد الاختبارات.

شروط التقديم لكلية الشرطة

- يجب أن يكون المتقدم ووالداه من أصحاب الجنسية المصرية.

- يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والطيبة.

- استيفاء الشروط المطلوبة في اللياقة الصحية والبدنية والسن للإلتحاق بكلية الشرطة.

- تشترط الكلية الطول المناسب للذكور حيث لا يقل عن 170 سنتيمتر.

- يكون طول المتقدم للإناث لا يقل عن 165 سنتيمترا.

- يتم عامه الـ22 في أول أكتوبر.

- يجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

- ألا يكون الطالب متزوجا وهو في كلية الشرطة.

طريقة التسجيل والتقديم الإلكتروني لكلية الشرطة

ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية على محرك البحث «جوجل» هنا

ـ اختيار الخدمات الإلكترونية

ـ اختيار الالتحاق بأكاديمية الشرطة

ـ الدخول على تسجيل البيانات

- إنشاء حساب جديد

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي

- البريد الإلكتروني

- كلمة المرور

- تأكيد كلمة المرور

- العنوان

- الوظيفة

- الجنسية

- رقم المحمول

- الرقم القومي

- المقطع الأول لاسم الأم

- رقم المصنع

- اختر المحافظة

- أدخل رمز التحقق

- رمز التحقق