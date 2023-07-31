ما تأثير ارتفاع درجات الحرارة على النبات؟.. «البحوث الزراعية» يوضح

أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ الموارد المائية والأرضية، بمركز البحوث الزراعية أن سبب الموجة الحارة التي مرت عليها البلاد هو ما يسمى بظاهرة النينو المناخية والتي يكون الطقس فيها معادياً للمحاصيل الزراعية ما يتسبب في أضرار كبيرة.

أشار إلى أن حماية أشجار الفاكهة المانجو والعنب والتفاح والكمثري وغيرها من المحاصيل البستانية يتطلب ضبط منظومة الري الحقلي، وخاصة تلك التي تروى بالطرق التقليدي لذا يجب إضافة المياه في الصباح الباكر أو الري ليلاً.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن لارتفاع درجة الحرارة تأثيرات سلبية على الزراعات القائمة، وتتسبب في خسائر كبيرة حيث تزيد معدل فقد النبات للماء عن طريق النتح ويؤدي لحدوث الذبول.

وأضاف أن فسيولوجيًا تتسبب الموجة الحارة في ارتفاع معدلات الهدم في النبات وكذلك التنفس عن الحد المطلوب، حيث أن عملية التمثيل الغذائي في النبات تعتمد على التوازن ما بين عمليتي البناء كعملية البناء الضوئي وتكوين المركبات.

حبوب اللقاح في النبات حساسة جداً لارتفاع درجة الحرارة

وتابع أن حبوب اللقاح في النبات حساسة جداً لارتفاع درجة الحرارة حيث ينخفض التلقيح والإخصاب، وعند تكون الأزهار ونتيجة للحرارة المرتفعة تتساقط الزهور ومن ثم يفشل التخصيب وبذلك لا تتكون الثمار.

جذور النبات في التربة تكون معرضة لتأثيرات الحرارة الضارة

وأردف أن جذور النبات في التربة تكون معرضة لتأثيرات الحرارة الضارة خاصة الطبقة السطحية، وتذبل وتموت في درجات الحرارة المرتفعة وبالتالي يتأثر نمو النبات، كما تتأثر نوعية الثمار خلال أرتفاع درجات الحرارة وتكون أقل حلاوة نتيجة نقص السكريات والتي تستخدم في عملية التنفس.

كما تتسبب الحرارة في ارتفاع الرطوبة ما يعرض النبات للأحتراق، وتوجد تغيرات شديدة فى التحولات الغذائية للنبات نتيجة زيادة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ5 درجات مئوية على الأقل.