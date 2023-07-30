الأرصاد السعودية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني لهيئة الأرصاد السعودية ارتفاع درجات الحرارة بشكل حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وبعض مناطق المنطقة الوسطى، في حين يظل الطقس حاراً بدرجات حرارة عالية في بعض مناطق مكة المكرمة مع نشاط للرياح السطحية.

الأرصاد السعودية: درجة الحرارة تصل إلى 50

وذكر المركز الوطني للأرصاد السعودية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في المملكة، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية اعتبارًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تشهد الأرصاد السعودية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ستتراوح درجات الحرارة في المنطقة الشرقية بين 48 إلى 50 درجة مئوية، بينما ستتراوح في الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض بين 46 إلى 48 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة في السعودية

وكشف المركز أن بعض المدن والمحافظات السعودية سجلت درجات حرارة عالية أمس، حيث تراوحت بين 45 إلى 49 درجة مئوية، وكانت مدينة الأحساء هي الأعلى تسجيلاً لدرجة الحرارة وصلت إلى 49 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة الدمام درجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة في بعض المدن السعودية وصلت إلى مستويات عالية، حيث سجلت في وادي الدواسر وشرورة 46 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والقصيم 45 درجة مئوية.

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وبعض مناطق المنطقة الوسطى.

ومن المتوقع أيضًا استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق مكة المكرمة.