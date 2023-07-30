تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023.. رئيس الجلالة يكشف تفاصيل التقديم

كشف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، طرق التقدم والالتحاق بالجامعة بمختلف البرامج والتخصصات وغيرها من الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين - الجلالة - الملك سلمان - المنصورة الجديدة» لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وأوضح أن أولى اشتراطات التقدم لالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة هو تحقيق الحد الأدنى للتقدم المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وبعد ذلك يقوم الطالب بالدخول لموقع لكل جامعة للتقدم من خلاله واستكمال الإجراءات المتبعة في ذلك.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

أوضح رئيس جامعة الجلالة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجموع درجات الطالب هو الفيصل النهائي في التحاق بالطلاب للكليات المختلفة، موضحاً أن الأعلى للجامعات وحد نظام القبول في الجامعات الخاصة والأهلية، لاغيا الاعتماد على المجموع الاعتباري، منوها بأنه بعد التقدم يتم فحص أوراق الطلاب ومن ثم المفاضلة بينهم وفقاً لللأعلى من حيث الدرجات بما يتماشى مع الأعداد المقررة لكل كلية، وحال قبول الطالب يقوم بسداد المصاريف الخاصة بالالتحاق.

تنسيق الكليات 2023

ونوه رئيس جامعة الجلالة، بأن الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية سيجتمع برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة استعدادات الجامعات لتنسيق القبول ووضع الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.