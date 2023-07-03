مصاريف الجامعات الأهلية 2023-2024.. «طب المنصورة الجديدة» بـ105 آلاف جنيه

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ هناك التزامًا تامًا بشأن أعمال تنسيق القبول 2023 لمختلف الكليات، موضحة أنّ مصاريف الجامعات الأهلية 2023 - 2024 ثابتة بعدد من الكليات بذات قيمة العام الماضي، منوهة إلى أنه جرى إعلان الحدود الدنيا للقبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 - 2024

وأكّد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة لـ«الوطن»، أنَّ مجلس الجامعة قرر تثبيت قيمة المصروفات الدراسية للكليات بذات قيمة العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ مصاريف الجامعات الأهلية 2023 - 2024 مختلفة بين بعضها العام الجاري، وليست موحدة بين الجامعات، فجامعة الجلالة تختلف عن المنصورة عن الملك سلمان.

الجامعات الأهلية 2023

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، مصاريف جامعة المنصورة الجديدة، إحدى الجامعات الأهلية 2023- 2024، كما يلي:

- كلية الطب: 105 آلاف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، مصاريف العام الدراسي الجديد 2023 بمختلف الكليات للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات وفقاً للحدود الدنيا و الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات.

مصاريف جامعة الجلالة 2023

- كلية الطب: 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 107 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

- هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

- الفنون و التصميم: 49 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

- التمريض: 31 ألف جنيه.