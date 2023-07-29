أبرز مشروعات حياة كريمة في الحسينية بالشرقية.. مدارس وخدمات وملاعب للشباب

تشهد قرية الحسينية في محافظة الشرقية طفرة حضارية بارزة، بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي جاءت تهتم بالمواطن المصري الأكثر احتياجا، وكان من أولويتها، وتنوعت مشروعات المبادرة في القرية، بين الخدمية والتعليمية والمرافق، وغيره من المشروعات الأخرى التي من شأنها التسهيل على المواطن المصري البسيط في القرية.

مشروعات حياة كريمة في الحسينية

ودوما ما يكون قطاع التعليم من أولويات مؤسسة «حياة كريمة»، وفي الحسينية، عملت على إنشاء 107 مدارس ابتدائية وإعدادية وتعليم أساسي، فضلا عن مدارس اللغات والمدارس الثانوية العامة، وذلك من أجل تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول، مما يوفر فرصة أفضل للطالب من أجل الاستيعاب والتحصيل.

كما عملت على توفير الخدمات الأساسية للمواطن، كالغاز الطبيعي والكهرباء، فجاري العمل على مشروع توصيل الغاز الطبيعي لـ41 قرية، مما يوفر الطاقة النظيفة للأهالي هناك، أما عن الكهرباء، وصل إجمالي مشاريع المبادرة في هذا القطاع إلى 82 مشروعا، تتنوع بين إنشاء وإحلال وتجديد لمحولات الجهد المتوسط والمنخفض، وقد تم الانتهاء من 80 مشروعا، وجاري العمل حاليا على مشروعين بنسبة تنفيذ وصلت لـ71%.

أبراج محمول وملاعب للشباب

ومن أجل توفير فرص الترفيه وممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة لأهالي الحسينية بمحافظة الشرقية، عملت «حياة كريمة» على تجديد الملاعب والأسوار لـ37 منشأة شبابية، بالإضافة إلى التفات المؤسسة لمسألة الاتصالات، فتعمل المبادرة على إنشاء 79 برج محمول، تم الانتهاء من 63 برجا منها، وجاري الانتهاء من باقي العدد، بنسبة تنفيذ وصلت لـ81%، فضلا عن إنشاء 41 مكتب اتصالات، و19 مكتب بريد.