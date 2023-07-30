بعد إعلان مرض الفنان أشرف مصيلحي.. زوجته: يعاني من نوع نادر من الأورام

حالة من الحزن الشديد سيطرت على جمهور الفنان أشرف مصيلحي، خاصة بعد كشف زوجته المخرجة منال الصيفي، عن إصابته بنوع نادر من الأورام.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وتحدثت المخرجة منال الصيفي لـ«الوطن»، عن مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي، مؤكدة ان يعاني من ورم نادر، من الأورام السرطانية، وحالته الصحية متدهورة ويحتاج إلى العناية والعلاج باستمرار.

وأضافت منال الصيفي، أنها تحاول أن تقدم لزوجها كل ما بوسعها من أجل استعادة نشاطها وعافيتها من جديد، وذلك بعد أن خضع لعدد من العمليات خلال الفترة الماضية عند دخوله إلى المستشفى.

منال الصيفي تطالب جمهورها بالدعاء له

وطالبت الفنانة منال الصيفي، جمهورها، بالدعاء لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، حتي يعود من جديد للساحة الفنية، ويقدم عددا من الأعمال الهامة، ليكلل مشواره الفني الطويل بأعمال هامة أخرى، مثلما حدث من قبل في مجموعة كبيرة من المسلسلات، أبرزها «نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام»، وعبر عدد من الأفلام، مثل «أزمة شرف، والحياة منتهى اللذة، وأول مرة تحب يا قلبي».