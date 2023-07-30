هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟.. مصدر بـ«التعليم» يكشف التفاصيل

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟، سؤال انتشر خلال الساعات الأخيرة على «السوشيال ميديا»، إذ أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله على صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب نتائج أو ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، غير صحيح، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023؟

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، على أن يتم إعلانها رسمياً في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وتفاصيل ونسب النجاح وشرائح المجاميع وأوائل الثانوية العامة.

وأكد المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بالمؤتمر الصحفي مباشرة، والمواقع الإخبارية التي حصلت على حق النشر للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم إعلانها رسمياً في المدارس في اليوم التالي لاعتمادها وإعلانها.

سجل للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر «الوطن»

سجل الآن عبر موقع «الوطن» للحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023، بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أدخل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة فورا بعد اعتمادها مباشرة، من خلال الدخول على موقع الوطن وإدخال رقم التليفون وبيانات الطالب «الاسم رباعي، ورقم الجلوس، واختر الشعبة، واختر محافظتك، والبريد الإلكتروني».

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بجميع الدرجات في المواد الدراسية، ومجموع الطالب، ويعرف الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.