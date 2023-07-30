متابعة لحظية من طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية الذين يترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الوطن خلال ساعات، حيث يتم إعلان النتائج فور اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ترقبوا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الوطن خلال ساعات

ويمكن للطلاب انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الوطن خلال ساعات من خلال عدة روابط أتاحتها الجريدة للطلاب وذويهم للاطمئنان على نتائجهم فور ظهورها وهي:

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة

خطوات الحصول على النتيجة من موقع الوطن

وعن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس «علمي - أدبي» من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن.

- إدخال الاسم رباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- يختار الطالب شعبته سواء «العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي».

- اختر المحافظة التابع لها.

- إدخال رقم التليفون.

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ويتوقع إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي غدا الإثنين الموافق 31 يوليو في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنّ المؤتمر يضمن الإعلان عن نسبة النجاح العامة وشرائح المجاميع، ومساء اليوم سيتمّ إبلاغ أوائل الثانوية العامة 2023، ليكون الإعلان الرسمي للنتائج مطلع أغسطس المقبل وفي تلك الأثناء يستطيع الطلاب الحصول عليها من خلال القنوات التي أتاحتها الوزارة.