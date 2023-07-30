«السياحة»: معاينة 15 مطعما بالساحل الشمالي تمهيدا لحصولها على تراخيص

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة والآثار انتهت من معاينة نحو 15 مطعما بمنطقة الساحل الشمالي تمهيدا لحصولها على الترخيص السياحي.

ولفت إلى أن تلك المطاعم ستتحصل على الرخصة السياحية خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الأخرى كالحصول على موافقة الدفاع المدني، مشيرا إلى أنه بعد انضمام تلك المطاعم سيصبح عدد المطاعم السياحية بالساحل الشمالي نحو 55 مطعما.

40 مطعما حصلت على الترخيص السياحي خلال 2023

وأضاف لـ«الوطن»، أن عدد المطاعم التي حصلت على الترخيص السياحي منذ بداية العام الجاري فى كافة محافظات الجمهورية يقدر بنحو 40 مطعما، لافتا إلى أن أعداد المنشآت والمطاعم السياحية التي تمتلكها مصر حاليا تبلغ نحو 1500 مطعم، موضحا أن وزارة السياحة والآثار تستهدف وصول أعداد المطاعم السياحية بمصر إلى 6 الآف مطعم بحلول عام 2030.

ارتفاع نسب الإقبال على مطاعم الساحل الشمالي

وأشار مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية بالساحل الشمالي عالية جدا حاليا، لافتا إلى أن غالبية الرواد هم من السياح العرب والأجانب.