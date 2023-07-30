بوتين: إدخال قوات بولندية لأوكرانيا بداية النهاية لجزء من أراضي «كييف»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه إذا تم إدخال القوات البولندية إلى أوكرانيا، ستكون هذه بداية النهاية لجزء من الأراضي الأوكرانية، مضيفا للصحفيين أن «وارسو» لديها تطلعات.

وأوضح بوتين أنه إذا تم إرسال وحدات بولندية إلى أوكرانيا، فهذه هي بداية نهاية «كييف» في هذه المناطق، مضيفا أن إطلاق «العملية» في أوكرانيا أدى إلى بدء قضايا اقتصادية في الغرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن أصل المشكلة في أخطاء الغرب السابقة، وقال بوتين إنه تلقى خططا لتحسين الإجراءات الأمنية لـ«جسر القرم».

بوتين: رفض الاستثمار في النفط والغاز في الدول الغربية أدى لتضخم

اقتصاديا، قال الرئيس الروسي إن روسيا ستقدم كل مساعدة ممكنة للشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في روسيا، مضيفا إن رفض الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الدول الغربية أدى إلى تضخم وارتفاع الأسعار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ورد بوتين حول مصدر قوته وقدرته على التحمل للصحفيين بعد القمة الروسية الإفريقية: «بالوراثة. كل شيء يأتي من الأجداد»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية

بدوره، نفى وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اتهامات نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، له بالكذب حول مسألة العقوبات ضد روسيا وأهدافها، واصفا دعوة «الاتحاد الأوروبي» باستمرار إلى تسوية سلمية لجميع النزاعات المسلحة والحروب قبل النزاع في أوكرانيا بالنفاق الشديد.