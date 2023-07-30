بوتين: سأشارك في قمة «مجموعة بريكس» عبر «الفيديو كونفرنس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيشارك في قمة «مجموعة بريكس» المقررة في جنوب إفريقيا، عبر «الفيديو كونفرنس»، مضيفا للصحفيين بعد القمة «الروسية الأفريقية» في مدينة «سان بطرسبورج»، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيذهب إلى جنوب إفريقيا.

وتضم «مجموعة بريكس»، إلى جانب روسيا كل من «البرازيل،الهند،جنوب إفريقيا، الصين».

وتعقد قمة «مجموعة بريكس» في مدينة «جوهانسبرج» يومي 22 و24 أغسطس المقبل.

ميدانيا، قصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك ومنطقة ياسينوفاتسكي منذ مساء أمس السبت حتى الساعات الاول من اليوم الأحد، بـ20 قذيفة من عيار 155 ملم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أشارت وسائل إعلام اوكرانية، إلى انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «خيرسون».

دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في ميكولاييف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في ميكولاييف جنوب أوكرانيا، وفي الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.