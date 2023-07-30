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الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد لقاء آخر قريب في مصر لإنهاء الانقسام

كتب:

محمد عزالدين
05:58 م | الأحد 30 يوليو 2023
الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني

اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مصر اليوم الأحد، «خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا الذي نرجوه أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن، ولذلك إنني أدعوكم إلى تشكيل لجنة منكم، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة، التي جرى مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية».

وأضاف «عباس»، خلال كلمته في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز» قبل قليل: «أطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فوراً لإنجاز مهمتها، والعودة إلينا بما يصل إليها من اتفاقات أو توصيات».

وتابع: «آمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة جمهورية مصر العربية، لنعلن لشعبينا إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

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